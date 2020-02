HTC è stata una delle società più attive all’inizio nella scena degli smartphone. Sono stati anche i primi a collaborare con Google per il primo telefono Nexus in assoluto. Tuttavia, nel corso degli anni, a causa della maggiore concorrenza HTC è lentamente e silenziosamente caduta, nonostante i continui tentativi dell’azienda.

La buona notizia per i fan di HTC è che se speravi che la società non si fosse ancora allontanata dagli smartphone, sarai lieto di apprendere che durante un’intervista con il nuovo CEO di HTC, Yves Maitre, ha confermato che la società prevede di tornare sul mercato degli smartphone quest’anno con un nuovissimo dispositivo 5G.

HTC potrebbe prendersi una fetta del mercato smartphone 5G

Sebbene HTC non sia stata particolarmente attiva sul fronte del mercato degli smartphone, sono ancora molto interessati ai dispositivi mobili. L’anno scorso hanno lanciato l’HTC 5G Smart Hub, che è fondamentalmente un hotspot 5G. Abbiamo sentito voci nel 2019 che suggerivano che la società non è ancora completamente fuori gioco, e sembra che questo sia l’anno in cui l’azienda farà il suo ritorno.

Purtroppo, molte aziende rivali hanno già rilasciato smartphone 5G e si stanno preparando per altri dispositivi 5G. Anche aziende del calibro di Motorola, Asus, LG e persino Sony sono lì per afferrare qualche fetta di mercato, lasciando HTC con praticamente nulla davanti al suo primo smartphone 5G.

Questo non vuol dire che HTC non potrebbe sorprenderci con un ottimo smartphone di punta 5G che vale la pena acquistare, ma tra la concorrenza e la perdita di numerosi dipendenti per Google, l’azienda ha davanti a sé un compito gigantesco. Sfortunatamente, non si sa molto sul prossimo telefono o su quando verrà lanciato. Ciò significa che non possiamo essere sicuri che la società stia pianificando un dispositivo di fascia alta o se sperano di catturare il mercato di fascia media con un modello 5G. In entrambi i casi, dovremo aspettare commenti ufficiali.