Iliad: due offerte ancora disponibili a sorpresa sul sito ufficiale

Iliad sta facendo la storia della telefonia italiana, dal momento che le sue offerte e continuano ad andare per la maggiore. Ultimamente tutti i gestori hanno provato a fare del loro meglio per mettere in difficoltà questa realtà, la quale però non accenna ad indietreggiare.

Da diverso tempo è infatti chiaro il dominio di Iliad, che tuttora si attesta al quarto posto in graduatoria. Gli utenti che hanno scelto una delle sue promozioni sono oltre 5 milioni, e proprio questo dovrebbe far riflettere. Mai prima d’ora un gestore nuovo era riuscito a raggiungere questi risultati in un tempo così breve. L’obiettivo adesso è riconfermarsi e difendersi dall’attacco delle aziende rivali, le quali vogliono recuperare i propri utenti. Per questo Iliad ci tiene a ricordare che sul sito ufficiale sono disponibili altre due offerte molto interessanti.

Iliad: oltre alla Giga 50 ci sono anche la Solo Voce e la Giga 40 a prezzo irrinunciabile

Oltre all’offerta da 50 giga disponibile da quasi due anni, Iliad possiede altre due soluzioni molto interessanti. La Solo Voce è ancora presente sul sito ufficiale e con un prezzo base di 4,99 euro al mese per sempre. Al suo interno sono disponibili minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori in Italia e in Europa.

Segue poi la Giga 40, la quale include al suo interno il meglio. Ecco infatti minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 40 giga in 4G per navigare sul web in 4G. Il prezzo è di soli 6,99 euro al mese per sempre.