Le notizie che arrivano sul Coronavirus sono tutt’altro che confortanti. Nella giornata di ieri sono stati accertati ben 15 casi positivi in Lombardia e 2 in Veneto. Se prima il Coronavirus era un pericolo solo lontano, con la presenza di contagi sul suolo nazionale la situazione diventa più preoccupante. A maggior ragione, dopo gli ultimi sviluppi, è necessario fare attenzione alle fake news. Proprio da ieri, su WhatsApp, si sono moltiplicati i finti messaggi d’allarme.

WhatsApp, continuano le fake news legate al Coronavirus

Sulla chat di messaggistica istantanea bisogna prendere con le pinze tutte i messaggi inerenti a questo tempo. Molto scetticismo, inoltre, devono suscitare le catene in circolazione su WhatsApp.

Solo per citare i casi più recenti, tanti utenti stanno ricevendo messaggi volti ad allontanarli dai attività commerciali gestite da cinesi o messaggi che indicano la presenza di falsi casi di contagi in alcuni ospedali della nazione.

Per quanto concerne, le attività commerciali amministrate da cinesi si sono espressi a più riprese gli esperti del Ministero della Salute, sottolineando la totale assenza di correlazione con il Coronavirus. Per i casi di contagio, o presunti tali, è d’obbligo far riferimento ai diversi aggiornamenti sempre del Ministero della Salute o delle singole strutture mediche.

Ad ogni modo, specie per chi vive in provincia di Lodi, è necessario attenersi ai vari vademecum per evitare ogni tipo relazione con persone infette. Il consiglio che vogliamo sottolineare ancora una volta, quindi, è quello di non concentrarsi sulle notizie relative al Coronavirus su WhatsApp o su altre piattaforme di messaggistica.