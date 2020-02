Wind garantisce le migliori offerte a quella fascia di ex clienti che nel corso di questi ultimi mesi ha effettuato la portabilità del numero verso altri operatori. L’obiettivo del gestore è quello di contrastare due acerrime rivali come TIM che Iliad. Al fine di recuperare almeno parte del pubblico perduto, Wind ha pensato di lanciare una promozione alternativa alla Giga 50 di Iliad (offerta che, a detta degli addetti ai lavori, si conferma la più popolare sul mercato).

Wind, una promozione con 50 Giga a meno di 10 euro

La ricaricabile pensata da Wind è la All Inclusive 50 Fire. Attraverso questa promozione gli abbonati avranno a loro disposizione consumi quasi illimitati sia per internet che per le chiamate ad un prezzo da ribasso.

Nel dettaglio, All Inclusive 50 Fire garantisce minuti no limits per effettuare chiamate nazionali sia su numeri fissi che su numeri mobili. A questa soglia vanno aggiunti 200 SMS più 50 Giga per connettersi ad internet con le prestazioni del 4G.

Il gruppo commerciale di Wind per All Inclusive 50 Fire ha pensato ad un prezzo del tutto speculare con la Giga 50 di Iliad. Gli abbonati, quindi, saranno chiamati a pagare la cifra mensile di 6,99 euro. A questa quota standard dovrà essere poi aggiunto un corrispettivo per l’attivazione di 10 euro una tantum.

Per attivare All Inclusive 50 Fire, come detto, è necessaria la portabilità del numero in Wind. L’attivazione va richiesta in uno dei negozi ufficiali dell’operatore in Italia. Vi ricordiamo che per il buon fine della portabilità sono necessari due o tre giorni lavorativi.