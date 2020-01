Le passa a Wind attivabili in questo periodo sono tutte sull’onda dei 50 giga di traffico dati, raggiungendo e garantendo prezzi finali di vendita non superiori ai 10 euro mensili. L’accesso è limitato, ma ciò non impedisce di gioire a tutti gli effetti per la grandissima qualità delle soluzioni proposte.

Esattamente alla pari di Vodafone, anche le passa a Wind nascono in versione operator attack, ovvero accessibili in esclusiva per coloro che si ritrovano in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale in generale. I costi di attivazione, salvo indicazione differente, sono all’incirca sempre gli stessi, e corrispondono a 11,99 euro per la promo in sé con 10 euro in aggiunta per l’acquisto della SIM ricaricabile; ricordiamo che la portabilità del numero originario è sempre obbligatoria.

Passa a Wind: ecco le promozioni da attivare a Gennaio

Le migliori passa a Wind del mese di Gennaio sono le seguenti: