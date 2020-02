Il volantino Euronics integra al proprio interno alcuni sconti molto interessanti, nonché disponibili per ogni utente sul territorio nazionale, senza le solite limitazioni relative a regionalità o adesione da parte di determinati soci locali. La campagna promozionale è finalmente attiva ovunque, ma non sul sito ufficiale dell’azienda.

Chiarito il passaggio fondamentale, cerchiamo di conoscere da vicino l’iter da seguire per raggiungere l’obietto prefissato. Prima di tutto è necessario recarsi in negozio per acquistare due prodotti a scelta tra quelli effettivamente presenti all’interno del catalogo aziendale; le limitazioni imposte dalla campagne riguardano l’impossibilità di acquisto di due modelli della stessa categoria merceologica (come due smartphone, due tablet, due notebook e così via), nonché i marchi Bose, Dyson, iRobot e Apple, tutto il resto è perfettamente lecito.

Volantino Euronics: questi sconti fanno paura

Il volantino Euronics non dimentica di dover risalire la china della rivendita di elettronica, con MediaWorld e Unieuro ai primi posti, ecco che quindi ha deciso di offrire, all’utente che seguirà le indicazioni precedenti, uno sconto del 50% sul prodotto meno caro effettivamente scelto.

Il meccanismo appare essere abbastanza chiaro, ma se così non fosse, facciamo un piccolo esempio: nell’eventualità in cui l’utente avesse deciso di acquistare uno smartphone da 800 euro ed un notebook da 700 euro, per un totale di 1500 euro; in cassa verserà solamente 1150 euro, in quanto il notebook sarà passato a 350 euro al posto di 700.

