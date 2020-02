Un nuovo interessante volantino Trony approda nelle regioni Toscana, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Lombardia, con il chiaro intento di invogliare il consumatore all’acquisto, partendo prima di tutto dal solito e classico Tasso Zero.

Coloro che decideranno di recarsi personalmente in negozio, ricordiamo infatti che gli acquisti non sono effettuabili sul sito ufficiale, potranno richiedere un prestito da restituire senza interessi con addebiti diretti sul conto corrente. La campagna in questione prende il nome di SottoCosto, attiva fino al 12 febbraio 2020, di conseguenza è bene ricordare che le scorte effettivamente disponibili in negozio potrebbero essere molto limitate.

Non dimenticate di ISCRIVERVI subito al nostro canale Telegram interamente dedicato alle offerte Amazon ed ai suoi codici sconto.

Volantino Trony: il SottoCosto è impressionante

Tantissimi sono gli smartphone inclusi nella corrente campagna promozionale, tra i migliori troviamo Galaxy A40 a 189 euro, Galaxy S10+ a 799 euro, Oppo Reno 2Z a 299 euro, Huawei P30 Lite a 249 euro, P Smart+ 2019 a 189 euro, Oppo A5 2020 a 159 euro, Galaxy A10 a 139 euro o Motorola E6 Play a 99 euro.

Interessante la scelta di includere anche una selezione di smartwatch o fitness tracker d’alta qualità a prezzi relativamente bassi, come Garmin Vivoactive 3 a 149 euro, Galaxy Watch Active (versione da 42mm) a 229 euro o lo Huawei Band 3 Pro a 49 euro (non dimenticate nemmeno la Galaxy Fit e a 24,90 euro).

Tutti gli acquisti, come specificato in passato, potranno essere effettuati solo ed esclusivamente in negozio, non sul sito ufficiale. Per richiedere il finanziamento sarà necessario consegnare le buste paga e superare un livello minimo di spesa.