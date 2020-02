La nuova PlayStation 5 di Sony potrebbe essere molto più costosa della versione precedente, stando a quanto suggerito da un recente report.

Si vocifera che Sony stia cercando di contenere i costi della nuova console, per competere sia con le PlayStation esistenti sia con la Xbox Series X, che uscirà nello stesso periodo. Ma è difficile mantenere il prezzo basso a causa del costo dei componenti interni. Sony ha rivelato che la nuova PlayStation arriverà con un hardware di alta qualità, inclusa una SSD grande e veloce per l’archiviazione dei giochi. Ciò migliorerà notevolmente la velocità della console, permettendole di caricare i giochi molto più rapidamente rispetto alla PS4 esistente. Tuttavia, tali SSD ad alta velocità e ad alta capacità sono costosi e il loro prezzo è variato in modo esponenziale negli ultimi mesi con l’evolversi del mercato.

PlayStation 5: situazione critica per i prezzi della nuova console targata Sony a causa dei componenti interni

Pare che la nuova PlayStation includa grandi quantità di RAM e una GPU avanzata, entrambe le quali possono essere molto costose. Ciò ha comportato ulteriori problemi per la Sony nel tentativo di contenere i costi della console. Il prezzo dei materiali all’interno della console è attualmente di circa 450 dollari, secondo il rapporto. I componenti della PS4 per esempio hanno un prezzo complessivo che ammonta a 381 dollari. Sony ha venduto la PS4 per 399 dollari quando è uscita per la prima volta, e da allora il prezzo è stato ridotto. Al momento sarebbe necessario aumentare il prezzo della PS5 o venderlo ad un prezzo inferiore, entrambi potrebbero essere scenari difficili per Sony.

In passato, le aziende hanno venduto le console ad un prezzo inferiore a quello previsto con l’obiettivo di guadagnare denaro da servizi e giochi col passare del tempo. La PS4 ha avuto un prezzo più conservativo, nella speranza di evitare i costi accumulati quando la PS3 è stata lanciata a un prezzo molto competitivo. Sony sta anche lavorando su una nuova versione delle cuffie PlayStation per VR, che dovrebbe essere rilasciata dopo la PS5.