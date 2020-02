All’interno di una relazione amorosa, uno dei protagonisti principali è WhatsApp. Sia in un rapporto di fidanzamento sia in un matrimonio, la piattaforma di messaggistica rappresenta il luogo privilegiato per le conversazioni con il proprio partner.

WhatsApp, scoprire tutti i trucchi del partner leggendo le sue chat nascoste

Nel corso di questi anni molti amori sono nati proprio con l’ausilio di WhatsApp. Per tanti legati sbocciati, però ce ne sono anche tanti altri che si sono conclusi tra una chat e l’altra. Negli ultimi mesi si è creata una sorta di psicosi legata propria a WhatsApp.

Dato che molti tradimenti sono facilitati dalle conversazioni di WhatsApp, sempre più utenti cercano in maniera distinta o meno di spiare il partner.

La maggior parte delle persone sceglie la strada più semplice: la lettura delle conversazioni dallo smartphone altrui. Questa tecnica, seppur efficace, non sempre garantisce risultati. Spesso non si considera che chi ha qualcosa da nascondere tende ad eliminare ogni messaggio ambiguo.

Per spiare il proprio partner esiste in realtà un metodo più pratico. Questo trucco si basa su un bug definito storico della piattaforma WhatsApp Web.

Attraverso l’estensione desktop della chat è possibile leggere in tempo reale le chat del partner. Per farlo è necessario avere a propria disposizione un pc e lo smartphone dello stesso partner. Attraverso lo smartphone si dovrà procedere con la sincronizzazione delle chat sul computer. Questo passaggio non prevede alcun tipo di password o autorizzazione. In pochi secondi quindi sarà possibile spiare in tempo reale tutte le comunicazioni del proprio lui o della propria lei.