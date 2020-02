Sex Education è stata rinnovata per una terza stagione per la gioia dei fan della serie tv britannica che esplora il complicato rapporto tra adolescenti e sesso nel viaggio per diventare adulti. Dopo il successo della prima e l’attuale boom di ascolti della seconda, stagione messa da poco su Netflix, i nuovi episodi di Sex Education arriveranno sulla piattaforma di streaming online con ogni probabilità nel 2021.

La serie è uno dei principali prodotti su Netflix grazie a un audience di oltre quaranta milioni di spettatori che ha spinto gli ideatori a giustificare una terza stagione che debutterà il prossimo anno. Proprio stando a quanto dichiarato recentemente dal creatore Leslie Nunn, i personaggi di Sex Education hanno ancora molto da raccontare, visto che una ulteriore stagione darà modo di approfondire la loro psicologia ed evoluzione.

Sex education: finalmente arrivano le nuove puntate su Netflix

Per chi non conoscesse lo show di Netflix, Sex Education racconta la vita e le avventure del giovane teenager Otis e dei suoi amici alle prese con la scoperta del proprio corpo e del sesso. Il divertimento scaturisce anche dal fatto che Otis ha una madre sessuologa, quindi il sesso fa parte della sua quotidianità in qualche modo.

Tanta conoscenza infusa delle teorie sulla relazioni interpersonali si scontrerà ben presto con la dura realtà dell’inesperienza tipica degli adolescenti insicuri. Per Otis però le cose cambieranno e insieme al suo amore Maeve metterà in atto una vera e propria “clinica del sesso” dove gli studenti del liceo Moordale chiederanno consulenza dietro lauto pagamento.

Per non conosciamo la data d’uscita di Sex Education su Netflix, ma ci auguriamo di non dover aspettare troppo per scoprire nuove emozionanti storie.