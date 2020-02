Essential, un sogno nato per cercare di proporre smartphone basati su un’esperienza Android migliore, è morta. È ufficiale ormai, la compagnia in questione non esiste più e questo vuol dire diverse cose spiacevoli per i possessori di un PH-1, per lo meno per quelli che hanno ancora intenzione di usarlo.

Il supporto per lo smartphone non ci sarà più d’ora in poi. I dispositivi avevano ricevuto da poco proprio l‘aggiornamento di sicurezza di febbraio di Google. Bene, è l’ultimo aggiornamento che riceveranno. Ovviamente questo vuol dire neanche patch Android.

Probabilmente, visto che i fan ci sono, qualche gruppo particolarmente affezionato al marchio potrebbe decidere di prendere in mano la situazione. Un supporto non ufficiale potrebbe quindi nascere, ma per il momento non c’è niente da fare.

Essential è morta

Ci si aspettava da un secondo dispositivo dalla compagnia, un PH-2. Il problema relativo alle scarse vendite del primo modello però si sono sempre trascinate nel corso degli ultimi 3 anni. Ogni volta sembrava che il modello in questione si stava avvicinando e invece poi niente. Apparentemente c’era in cantiere un altro progetto le cui immagini sono state svelate proprio durante l’annuncio della chiusura. Si tratta di Project GEM. Ovviamente non vedrà mai la luce.

Purtroppo riuscire a emergere nel mercato degli smartphone è ormai praticamente impossibile. Giusto OnePlus sembra esserci riuscita con successo negli ultimi anni. È un mercato difficile e ultra competitivo tanto che a volte neanche i grandi nomi riescono a rimanere al passo, basta guardare LG, HTC e Sony e tanti altri ancora.