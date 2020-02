Da qualche anno a questa parte, OnePlus ha iniziato a presentare due famiglie di smartphone all’anno. La prima metà dell’anno è dedicata alla nuova generazione, mentre la seconda metà è riservata alla versione denominata “T” che aggiunge alcune migliorie ma mantiene lo stesso numero.

Di solito il lancio avviene a ridosso del mese si giugno, quindi a metà anno. Tuttavia, quest’anno OnePlus potrebbe cambiare il proprio approccio e anticipare la presentazione dei nuovi top di gamma.

Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dai leaker più attivi del settore, la nuova famiglia OnePlus 8 potrebbe arrivare molto prima rispetto al solito. Addirittura si parla dei primi mesi dell’anno piuttosto che in estate.

Secondo quanto dichiarato dall’utente Twtitter Ishan Agarwal, leaker molto informato, il lancio della famiglia OnePlus 8 avverrà tra marzo e aprile. Il brand presenterà due smartphone che potrebbero essere OnePlus 8 e 8 Pro, ma il secondo non è ancora del tutto chiaro.

Infatti al posto della versione Pro, il produttore potrebbe optare per una versione Lite. Come se non bastasse, entrambi i device potranno vantare una nuova colorazione. Il leaker ha indicato il verde come principale tonalità della nuova colorazione.

Got some #OnePlus news to share with you all! The OnePlus 8 & 8 Pro (Who knows, maybe the 8 lite too) will be launching sooner this time! Expect a launch in Late March or April. Also, there will be a new Green colour for both the phones. Are you excited for these phones? pic.twitter.com/ceUjcWOzm4

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 7, 2020