La piattaforma di contenuti in streaming Netflix durante l’ultima premiazione della Cerimonia degli Oscar 2020, ha vinto solamente due premi. Probabilmente lo streaming quest’anno non è piaciuto così tanto.

Il colosso in questione aveva collezionato ben 24 nomination ma ha portato a casa solamente due premi, al contrario dell’anno scorso. Il risultato ha sicuramente lanciato dell’amaro in bocca all’azienda. Scopriamo insieme le pellicole che l’hanno vinto.

Netflix porta a casa solamente due Oscar

Il gigante dello streaming probabilmente si aspettava di dominare la notte degli Oscar 2020, come fece l’anno scorso con il film Roma, che portò a casa ben 3 statuette. Agli Oscar 2020 il colosso di streaming si è aggiudicato solamente due statuette, il premio per il miglior documentario è stato assegnato ad American Factory, prodotto dall’ex Presidente Barack Obama e dalla società di produzione di Michelle Obama.

Il secondo riconoscimento è andato a Laura Dern per la miglior attrice non protagonista di Marriage Story. Non è stato conferito alcun premio ai due film su cui la piattaforma ha puntato moltissimo durante l’anno, ovvero The Irishman e I due papi. Questo risultato ce lo potevamo aspettare dato che le major cinematografiche hanno accettato senza difficoltà la partecipazione dei giganti dello streaming, che stanno un po’ sconvolgendo le dinamiche dell’industria del cinema.

L’unico lato positivo è quello dell’attenzione ai prodotti della piattaforma, che l’ha portata a ricevere, come anticipato precedentemente, ben 24 nomination. Sicuramente un risultato non da poco dato la crescente concorrenza degli ultimi mesi. Vi ricordo che potete gustarvi tutte le novità del mese di febbraio sul sito ufficiale della piattaforma.