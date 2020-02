WhatsApp: il nuovo metodo che permette di spiare è gratis e sicuro

Col passare del tempo molte persone hanno capito che su WhatsApp la messaggistica poteva esser messa in pericolo da alcuni fattori. Molti di questi corrispondono a truffe ed inganni di varia natura, ma di certo non possono passare inosservati.

Infatti gli sviluppatori le hanno provate tutte pur di mettere ai margini queste problematiche, le quali però persistono. Uno degli aspetti che però gli utenti credevano superati da tempo, è sicuramente lo spionaggio. C’è stato un periodo in cui gran parte del pubblico te mi va di poter essere spiata all’interno delle proprie chat in qualsiasi momento. Tutte le applicazioni pirata che coesistevano insieme a WhatsApp sono state però eliminate, anche quelle a pagamento. In questo momento però qualcuno avrebbe trovato un metodo alternativo molto semplice anche se non invasivo come quelli debellati in passato.

WhatsApp, con questo nuovo metodo gli utenti possono spiare chi vogliono in qualsiasi momento e capire ogni movimento

Tutti in queste ore parlano di una nuova applicazione che permetterebbe di spiare qualsiasi utente in ogni momento. Il nome è Whats Tracker, soluzione che in tanti hanno sottovalutato ma che fornisce un ottimo strumento per capire, volendo, anche la veridicità di alcuni discorsi di fronte ai quali potreste trovarvi.

La piattaforma appena citata permette infatti di conoscere con tanto di notifica istantanea ogni orario di entrata ed uscita. Potrete scegliere infatti una o più persone da monitorare, e quando queste entreranno in chat, o quando usciranno, lo saprete in diretta con una notifica. L’app è gratuita e legale.