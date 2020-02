WhatsApp: così spiare gli utenti è semplice e gratuito

Spesso e volentieri molti utenti si interrogano sulle possibili capacità di WhatsApp, applicazione che ha dimostrato di non avere concorrenza in questi anni. Infatti tutte le altre soluzioni in merito alla messaggistica istantanea non risultano avere lo stesso successo dell’applicazione colorata di verde.

Da diverso tempo gli aggiornamenti stanno arrivando in maniera costante, riuscendo a modificare WhatsApp come nessuno credeva fosse possibile. In molti non pensavano si potesse migliorare così tanto, e pure in questi anni l’applicazione di messaggistica principale nel mondo è nettamente salita di livello. Nonostante le tante problematiche, WhatsApp sembra aver debellato uno dei mali principali che affliggeva l’applicazione. Stiamo parlando dello spionaggio, il quale veniva portato a termine con molte applicazioni spesso anche a pagamento. In questo caso proprio queste ultime non funzionano più, anche se esisterebbe un metodo secondo gli utenti alternativo per spiare gli utenti.

WhatsApp, in questo modo potete spiegare tutti gli utenti in ogni momento ma solo in merito ai loro movimenti

Sono tante le applicazioni che vanno a rapportarsi perfettamente a WhatsApp, ma in queste ore sarebbe arrivata una novità davvero interessante. Gli utenti hanno scoperto di poter spiare i movimenti di qualsiasi altra persona all’interno dei loro contatti senza farsi beccare.

Stiamo parlando di una piattaforma chiamata Whats Tracker, la quale risulta oltre che gratuita anche legale. Questa consente di monitorare una o più persone, rendendo conto allo spione di turno ogni info in merito ad orari di entrata ed uscita. Il tutto con tanto di notifica istantanea durante la giornata.