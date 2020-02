Il vintage elettronico potrebbe essere l’occasione giusta per riscuotere un bel malloppo per chi ha conservato uno o più telefoni cellulari. In rete è possibile partecipare a numerose aste online in base alla categoria d’interesse e ad oggi quelle dove c’è un afflusso maggiore di partecipanti sono quelle di vecchi telefoni cellulari.

A quanto pare ci sono numerosi modelli targati Nokia, Motorola, Ericsson o Apple sviluppati tra la fine degli anni ‘80 e i gli inizi degli anni 2000 che sono definiti da collezione. I modelli in questione sono molto ricercati perché ci sono tantissime persone affascinate da questo tipo di oggettistica e vogliono collezionare gli esemplari più importanti.

Vintage elettronico: ecco i modelli da collezione più richiesti

Come anticipato precedentemente, alcune persone potrebbero riscattare un bel malloppo se in possesso di alcuni telefoni cellulari. Addirittura, alcuni modelli sfiorano un valore di 500,00 Euro e altri sfiorano i 2.000,00 Euro; per esempio: