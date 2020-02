Negli ultimi due anni La Casa di Carta ha acquistato un forte potenziale in Europa grazie ai frenetici ed avvincenti episodi che caratterizzano ormai da sempre la serie televisiva. Lanciata per la prima volta da Netflix nel 2017, la serie TV Originals ha ancora molto da mostrare e, di fatto, ben presto sbarcherà sulla piattaforma online del colosso Americano anche la quarta stagione. Netflix, infatti, ha recentemente annunciato che il rilascio ufficiale della Casa di Carta 4 è previsto per il 3 aprile 2020, una data che, dopo una lunga attesa, risulta essere molto vicina. Scopiamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo su cosa succederà nei prossimi episodi.

La Casa di Carta 4: ecco tutte le novità delle serie TV

Secondo quanto affermato dallo showrunner della serie, a differenza delle precedenti season, la quarta stagione avrà una timeline molto più lenta. Non mancheranno però i colpi di scena che, come ben sappiamo, caratterizzano ormai da tre anni una delle serie TV più apprezzate nel panorama Europeo. Sono molteplici, inoltre, gli spoiler e le indiscrezioni che si aggirano online ma un indizio importante, proviene proprio da Netflix e riguarda il personaggio Nairobi. Interpretato da Alba Flores, infatti, Nairobi viene colpita da un proiettile in pieno petto al termine della terza stagione. A quanto pare, però, il recente trailer pubblicato da Netflix sembrerebbe smentire la morte di quest’ultima.

Lo showrunner della serie televisiva ha inoltre confermato che la quarta stagione non sarà l’ultima e che è già in fase di progettazione la quinta stagione. Ad oggi, quindi, sono solamente questi i dettagli resi pubblici. Restate connessi per ulteriori novità.