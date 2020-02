Il mese di Aprile 2020 è stato designato da Netflix come i 30 giorni in cui lanciare la nuova stagione di una delle serie più amate dal pubblico italiano/mondiale, arriverà difatti “La Casa di Carta 4” con una trama più avvincente ed intrigante di quanto abbiamo potuto vedere fino ad ora.

Se non l’avete mai seguita, ricordiamo trattare di un gruppo di rapinatori spagnoli e del loro colpo perfetto alla zecca di Stato. L’idea de “Il Professore” (la mente dietro tutto questo) è quella di voler risultare come “eroi” del ceto medio, non andando difatti a rubare il denaro dei contribuenti, quanto stamparselo in autonomia con le macchine della Zecca. Gli episodi delle prime due stagioni sono stati in susseguirsi di intrighi e storie d’amore, completati con il buon esito della rapina (con qualche decesso) e la fuga in un’isola sperduta.

La Casa di Carta 4: stanno per arrivare i nuovi episodi

La maggior parte di noi aveva pensato potesse finire tutto così, ma Netflix aveva ben altri piani per accontentare i consumatori e gli amanti della serie. La terza stagione ci ha lasciati tutti con il fiato sospeso, Nairobi sembra essere morta e destinata a “scomparire” dalla circolazione.

Agli inizi del mese di Aprile debutterà finalmente “La Casa di Carta 4”, le indiscrezioni trapelate nel corso del tempo sono davvero tantissime e molto differenti fra loro. I trailer lasciano presagire il ritorno di Nairobi (a conti fatti a quanto pare non era deceduta), con “Il Professore” pronto a dichiarare guerra allo Stato per liberare uno dei suoi compari. Ne vedremo delle belle.