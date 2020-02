Tutti gli utenti che usufruiscono del servizio di streaming di Netflix sostenendo un abbonamento hanno la possibilità di guardare in anteprima e in prima visione tutti i nuovi episodi della quarta stagione di Stranger Things. La serie televisiva americana ha riscosso un successo incredibile e il pubblico ha apprezzato tantissimo i personaggi e la loro storia.

Ambientata negli anni ‘80, la trama si svolge in una cittadina del Texas, Hawkins, e si incentra sulla scomparsa di un bambino e sulla comparsa di una bambina dai capelli rasati con dei poteri. Negli episodi successivi, compare anche una dimensione parallela chiamata Sottosopra con la quale alcuni cittadini si ritrovano a combattere.

Le prime tre stagioni sono presenti sulla famosa piattaforma di streaming online, Netflix, ed è in arrivo la quarta stagione. Eccovi svelato qualche dettaglio in più su questi nuovi episodi.

Stranger Things 4: ecco alcune anticipazioni sui nuovi episodi

La quarta stagione della nota serie televisiva americana è prevista per il 3 Aprile 2020 in anteprima e in prima visione sulla piattaforma di streaming online Netflix. Il finale della terza stagione ha suscitato diversi dubbi su alcuni personaggi, come per esempio il personaggio di Hopper. I fan hanno voglia di vedere questo personaggio anche nella nuova stagione e in tanti speraono in un destino differente per l’agente di Hawkins.

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni che girano in rete, questi nuovi episodi saranno ambientati in una città diversa dalle stagioni precedenti. Si vocifera in rete che potrebbe essere la città in cui Joyce con i suoi figli ha deciso di trasferirsi.

Non resta che attendere il mese di Aprile per guardare le puntate e scoprire il destino dei personaggi.