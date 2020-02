Tra meno di una settimana, verrà svelata la serie Samsung Galaxy S20 che comprende tutte e tre le varianti. Il colosso della tecnologia sudcoreana annuncerà il Galaxy S20, S20 + e S20 Ultra. Sappiamo che il Galaxy S20 vanterà specifiche premium, ma immaginiamo che gli altri due modelli abbiano e caratteristiche migliori e funzionalità esclusive.

L’evento Unpacked si verificherà prima del Mobile World Congress. A differenza di Huawei, Samsung è ampiamente accettato nella maggior parte dei mercati chiave. Ma, sfortunatamente o per strategia di marketing, Samsung non rilascia sempre gli stessi modelli e varianti in tutti i paesi.

Samsung Galaxy S20 verrà presentato a breve all’evento Unpacked

Ad esempio, i modelli Samsung Galaxy S20 4G non sono uguali. Ciò significa che alcune regioni otterranno la versione da 12 GB mentre altre riceveranno 8 GB. I prezzi saranno diversi o inferiori e non sono ancora stati annunciati. Per quanto riguarda l’archiviazione integrata, la maggior parte delle varianti avrà solo 128 GB. Roland Quandt (@rquandt) ha condiviso queste informazioni su Twitter.

La maggior parte delle persone desidera modelli con specifiche superiori anche a un prezzo più elevato, ma potrebbero non ottenerli perché non sono disponibili nella propria regione. Se desideri più memoria e maggiore RAM, puoi provare ad acquistare dall’estero. La cosa importante, ora, sono solo le caratteristiche ed i risultati della qualità fotografica, compresi la velocità e le prestazioni effettive di un device di punta. La durata della batteria e il supporto per la ricarica rapida sono lunghi, maggiore è la durata della batteria, meglio è.