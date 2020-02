Postepay sta diventando uno strumento sempre più importante per gli italiani. Nell’ultimo periodo si è molto discusso sulla cosiddetta moneta digitale. Da qui al futuro prossimo, anche in nome di politiche volte a sfavorire evasione e nero, l’Italia favorirà sempre di più i pagamenti con carte di credito e carte di debito.

Lo strumento che Poste Italiane offre ai suoi clienti è già oggi molto apprezzato. Al netto di quelli che sono i numerosi utenti, però, vi sono ancora alcuni scettici. Tante persone non attivano una Postepay (o altri strumenti di pagamento virtuale) per timore delle truffe online.

Postepay, con gli SMS Alert niente più paura di essere truffati

Da tempo Poste Italiane sta offrendo agli utenti un servizio utile proprio per superare ogni paura di essere raggirati. Questo servizio è quello degli SMS Alert.

Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, gli SMS Alert rappresentano dei semplici messaggi in arrivo sullo smartphone del cliente Postepay a conclusione di una singola transazione monetaria. Ogni qual volta sarà effettuato un acquisto online o un acquisto in negozio sul cellulare dell’interessati saranno da subito disponibili tutti gli estremi del pagamento. Gli SMS Alert saranno attivati anche in caso di prelievi o operazioni in ufficio postale.

Grazie a questo servizio, tutti gli utenti potranno monitorare in tempo reale il conto personale. In caso di anomalie o acquisti non effettuati di persona sarà possibile segnalare il tutto e bloccare la transazione. Gli SMS Alert si attivano sul sito ufficiale di Poste Italiane ed hanno un costo singolo di 0,25 centesimi.