Tutti gli analisti sono concordi: anche nel 2020 Iliad raccoglierà numeri importanti nel mondo della telefonia. Già in questi mesi è atteso un grande traguardo da parte della compagnia francese: a breve si raggiungerà la quota di cinque milioni di schede SIM attive.

Iliad, per chi si mette in viaggio sono previsti più Giga per il roaming

La popolarità di Iliad nel corso di questi mesi è andata anche oltre le polemiche che si sono alternate. Ad esempio, alcune critiche al provider sono arrivate per le politiche sul roaming internet. Come altri operatori in Italia ed in Europa anche Iliad partecipa al programma Roaming Like at Home. In nome di questo servizio tutti i clienti possono navigare a costo zero negli Stati membri dell’UE.

Proprio come gli abbonati Vodafone o Wind, anche gli abbonati Iliad si sono spesso lamentati delle soglie per il roaming. Al centro della polemica vi era la scarsa quantità di Giga offerti per la connessione all’estero. Basti pensare che sino a qualche mese fa, era possibile beneficiare soltanto con 2 Giga.

Già negli scorsi mesi del 2019 è arrivata una piccola svolta: tutti gli utenti con la ricaricabile Giga 50 hanno ricevuto un upgrade con la presenza di 4 Giga. Un’ulteriore cambiamento in positivo è arrivato nel corso di questo 2020.

Da inizio anno Iliad ha messo mano anche alle soglie di Giga 40. Dallo scorso gennaio anche gli abbonati con Giga 40 hanno a loro disposizione 4 Giga per navigare in internet negli Stati europei. Si viene quindi a creare una sorta di equivalenza tra Giga 40 e Giga 50.