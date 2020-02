Instagram ha aggiunto alcuni altri modi per organizzare l’elenco delle persone che stai seguendo. Puoi vedere quali persone stanno inondando di più il tuo feed e le Storie e con quali account interagisci meno spesso. Quindi, se ti sei reso conto che stai seguendo troppe persone e vuoi rendere il tuo feed un po’ più gestibile, avrai modi più semplici per capire chi sono i più grandi spammer e i post che non ti interessano davvero.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr

— Instagram (@instagram) February 6, 2020