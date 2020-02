Instagram ha portato più soldi di YouTube nel 2019

Non c’è dubbio che Instagram sia importante per la linea di fondo di Facebook, ma è davvero così grande? Potrebbe essere più grande di quanto pensi. Fonti di Bloomberg affermano che Instagram ha incassato $ 20 miliardi di entrate pubblicitarie nel 2019, eclissando facilmente i $ 15,1 miliardi di YouTube – sì, il sito di video più popolare del pianeta non era redditizio come un social network incentrato sulla fotografia. Instagram, ovviamente, ha svolto un ruolo importante nelle finanze di Facebook, rappresentando oltre un quarto delle entrate pubblicitarie dell’azienda tecnologica dello scorso anno.