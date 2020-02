Nel corso delle ultime ore la nota azienda cinese Huawei ha portato ufficialmente per il mercato thailandese un nuovo smartphone entry-level appartenente alla serie Huawei Y, cioè il nuovo Huawei Y7p. Andiamo ad analizzare brevemente la scheda tecnica del device.

Huawei Y7p ufficiale: tripla fotocamera posteriore e display forato

Il nuovo smartphone entry-level targato Huawei si presenta come un terminale che segue le ultime mode del momento. Sul fronte, infatti, troviamo un display forato, cioè un pannello IPS LCD con una diagonale pari a 6.39 pollici in risoluzione HD+. La parte posteriore del device si caratterizza invece per la presenza di una tripla fotocamera posteriore e di un sensore biometrico fisico posto al centro della backcover. I sensori fotografici, in particolare, 48+8 (grandangolo)+2 megapixel, mentre la selfie camera è caratterizzata da un sensore fotografico da 8 megapixel.

Nulla di nuovo, invece, dal punto di vista prestazionale. Il nuovo Huawei Y7p è infatti equipaggiato con il già collaudato SoC dell’azienda di questa fascia, cioè il SoC HiSilicon Kirin 710F. La memoria interna è invece da 64 GB, mentre la RAM è di 4 GB. Anche dal punto di vista del software non ci sono novità. La versione del software installata a bordo del device è infatti ancora Android 9 Pie con interfaccia utente EMIUI 9.1. La batteria, infine, è da 4000 mAh (ricaricabile tramite porta microUSB).

Prezzi e disponibilità

Il nuovo device entry-level di Huawei con display forato è già disponibile al pre-ordine per il mercato thailandese nelle colorazioni Aurora Blue e Midnight Black. Il prezzo di listino è di 4999 THB, pari cioè a circa 145€ al cambio. Al momento l’azienda non ha rivelato nulla riguardo la sua commercializzazione anche presso altri mercati, vi terremo aggiornati sulla situazione.