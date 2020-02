L’azienda cinese Huawei ha recentemente organizzato una conferenza con gli organi di stampa francesi per annunciare che il nuovo top di gamma P40 sarà presentato a Parigi, verso la fine del mese di marzo 2020.

Richard Yu ha fatto anche capire che gli Huawei Mobile Services, alternativa preferita alla suite di Google, saranno pronti al momento del lancio del dispositivo. Scopriamo ulteriori dettagli.

Huawei P40 potrebbe debuttare in Europa nel mese di marzo 2020

Come abbiamo annunciato anche qualche settimana fa, il P40 non monterà il processore HarmonyOS, che per il momento rimarrà una prerogativa di altri dispositivi, ma l’EMUI basata su Android 10 a cui siamo tutti abituati. Sarà inoltre distribuito in Europa tramite i soliti canali di rivendita, senza preoccuparsi troppo per la momentanea assenza delle applicazioni Google.

Secondo le ultime indiscrezioni, la data scelta dal colosso per la presentazione in Europa potrebbe essere quella del 26 marzo 2020. Si tratta di un giorno curioso dato che è lo stesso in cui nel 2019 sono stati presentati i modelli P30. Come al solito vi consigliamo di non prenderla come un’indicazione assoluta, anche se abbiamo anticipato precedentemente che sarebbero arrivati alla fine del mese di marzo.

In base a quanto emerso fino ad ora, Huawei P40 dovrebbe montare un display AMOLED da 6.5 pollici senza notch. Un processore HiSilicon Kirin 990, già visto sul modello Mate 30 Pro, con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna probabilmente espandibile con MicroSD. Si parla di una quadrupla fotocamera posteriore ed una probabile doppia fotocamera sul lato anteriore. Non ci resta che attendere ancora poco più di un mese per scoprirlo.