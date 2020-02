L’operatore Wind lancerà oggi 6 febbraio 2020 una nuova gamma di offerte denominata MIA, ad alcuni clienti specifici. Più precisamente, le proporrà ad alcuni già clienti in target.

La nuova gamma di offerte si differenzia dalle altre perché permette all’utente di scegliere il proprio bundle di minuti, SMS e Giga. Il prezzo minimo parte da 5.99 euro al mese. Scopriamo tutti i dettagli.

Wind MIA offre fino a 150 GB di traffico internet al mese

L’offerta MIA, dedicata ad alcuni già clienti in target, prevederà oltre 180 varianti diverse tra loro sia per costo che per bundle offerto. In qualsiasi caso, si parte da minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico internet sotto rete 4G a 5.99 euro al mese. Come anticipato precedentemente, anche il prezzo varia a seconda del bundle scelto, si va da un minimo di 5.99 euro fino a dun massimo di 24.99 euro al mese.

Più specificatamente, per le offerte MIA su credito residuo, si va da un minimo di 6.99 euro ad un massimo di 24.99 euro al mese per minuti illimitati verso tutti, 500 SMS verso tutti ed un ammontare di Giga compreso tra i 10 e i 150 GB di traffico. Per le offerte Easy Pay invece, si va da un minimo di 5.99 euro al mese ad un massimo di 21.99 euro al mese per gli stessi bundle.

Per poter completare l’offerta non vi resta che recarvi in un qualsiasi rivenditore Wind. Quest’ultimi potrebbero proporre anche opzioni extra e smartphone abbinati. Per conoscere tutte le altre offerte proposte dall’operatore, non vi resta che visitare il suo sito ufficiale.