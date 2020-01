Fino al prossimo 27 gennaio 2020 l’operatore Wind proporrà l’offerta All Inclusive Solo x Te a soli 6.99 euro al mese, che fa parte di una nuova campagna dedicata ad alcuni già clienti di Rete Fissa.

L’offerta è quindi attivabile dai clienti con già un’offerta di Rete Fissa attiva, senza alcun costo di attivazione. La promozione è anche denominata All Inclusive X Te. Scopriamo insieme cosa prevede.

Wind All Inclusive Solo X Te dedicata solamente ad alcuni utenti

L’offerta in questione prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 100 SMS verso tutti e 20 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 6.99 euro al mese invece che 14.99 euro. Il costo mensile dell’offerta sarà addebitato direttamente nella fattura della Rete Fissa. L’offerta può essere attivata solamente sul numero fisso Wind in target e solo sotto la stessa anagrafica.

La promozione sul canone del mobile sarà valida solamente fino a quando rimarrà attiva l’offerta del fisso. In caso di disattivazione di quest’ultima, la promozione All Inclusive Solo x Te verrà disattivata. La promozione non è compatibile con tutte le promozioni che includono un bonus valido in Italia e in roaming in Unione Europea, di minuti, SMS e GB ad eccezione delle offerte Optional + Giga, offerte internet, Porta i Tuoi Amici, Wind Home e Giga per te. Non è nemmeno compatibile con il servizio standard di rateizzazione Telefono Incluso.

In caso di extrasoglia dei Giga disponibili, la navigazione verrà bloccata fino al rinnovo successivo. Questa restrizione verrà a mancare entro le 48 ore dal rinnovo dell’opzione o dalla sottoscrizione di un’aggiuntiva opzione internet. Per maggiori informazioni o per scoprire maggiori offerte non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.