Il mese conclusivo di questa stagione invernale non sarà esente di occasioni per tutti gli utenti TIM. Il gestore italiano continua a promuovere il suo sito TIMparty, il portale di riferimento per gli abbonati di telefonia mobile che hanno dimostrato fedeltà nel corso di questi anni.

TIM, sono sempre disponibili le offerte per minuti ed SMS no limits

Dopo il successo della promozione lanciata tra dicembre e gennaio con Giga illimitati per un mese a costo zero, TIM sceglie di seguire un’altra strada. Al posto dei Giga internet, gli utenti con un piano ricaricabile o in abbonamento potranno optare per due vantaggiose iniziative con chiamate e messaggi.

Sempre collegandosi con le credenziali del proprio profilo su TIMparty sarà possibile attivare una promozione con minuti senza limiti. I clienti TIM avranno la possibilità di comunicare con tutti i numeri fissi e mobili della propria rubrica senza preoccuparsi delle soglie di consumo per la durata di un weekend. I consumi saranno illimitati, quindi, dalle 00:00 di sabato sino alle 23:59 della domenica.

Speculare a questa promozione è quella relativa agli SMS. In questo caso, al posto delle chiamate, gli utenti potranno inviare messaggi illimitati sempre da spendere nell’arco di un intero weekend.

Le due iniziative di TIM si rivolgono a tutta la vasta platea del gestore, ma sono indirizzate principalmente a chi non ha ampie soglie di consumo per quanto concerne minuti ed SMS. Grazie alle offerte sarà anche possibile comunicare all’estero. Ricordiamo, però, che per effettuare sia le telefonate sia per inviare messaggi sarà necessario avere un credito residuo maggiore di zero euro.