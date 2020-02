All’inizio di quest’anno, OnePlus ha presentato un device concept con una copertura in vetro elettrocromico per l’obiettivo della fotocamera. Il materiale ha la capacità di essere completamente opaco quando non è necessario, ma diventa trasparente non appena l’utente apre l’app della fotocamera.

OnePlus ha espresso la sua idea di obiettivi nascosti per il futuro degli smartphone e si è impegnato a sviluppare ulteriormente il concetto. Un nuovo brevetto rivelato da LetsGoDigital mostra i vari modi in cui questo può avvenire sui futuri device dell’azienda.

OnePlus cerca di nascondere la fotocamera dai suoi prossimi device

Il brevetto è stato depositato nel lontano H1 del 2019 e recentemente approvato e pubblicato. Mostra diverse varianti di un dispositivo che ha una fotocamera selfie invisibile – una nascosta sotto lo schermo senza la necessità di una tacca o un foro di perforazione – e un modulo fotocamera principale nascosto.

Vale la pena notare che il modulo principale non utilizza un vetro elettrocromico poiché probabilmente troppo costoso. Invece, OnePlus sta perfezionando l’uso di una copertura di plastica meccanica per gli obiettivi degli smartphone. Proprio come nelle normali fotocamere, il telefono avrà una linguetta che copre le lenti e il vetro, proteggendoli da polvere, detriti e urti. Ogni volta che l’utente apre l’app della fotocamera, le alette si aprono.

Ciò avrebbe un paio di vantaggi rispetto alla variante elettrocromica. Principalmente, esso non sarà follemente costoso. In secondo luogo, avrà una qualità protettiva, mentre un vetro elettrocromico può ancora graffiarsi nonostante la sua tecnologia. Non è noto se OnePlus abbia fretta o meno di implementarlo nel prossimo smartphone OnePlus 8, che dovrebbe uscire tra qualche mese.