MediaWorld torna con gli sconti pazzi del volantino XDays, la perfetta occasione per risparmiare sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti in circolazione, senza lo stress di essere costretti a recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita.

Fino al 12 febbraio, MediaWorld ha deciso di abbandonare momentaneamente le campagne promozionali nei negozi fisici, per attivare una soluzione disponibile solo ed esclusivamente online. Con gli XDays gli utenti hanno la possibilità di completare l’acquisto sul sito ufficiale, godendo anche della spedizione gratuita su ogni spedizione presso il domicilio (in genere sono sempre a pagamento); allo stesso modo sarà possibile richiedere la consegna in negozio, senza pagare nemmeno un centesimo.

Volantino MediaWorld: grazie agli XDays il risparmio è notevole

L’attenzione al dettaglio di MediaWorld si sposa perfettamente con le richieste dei consumatori, a partire proprio dalla possibilità di acquistare uno Huawei P30 a prezzi estremamente bassi, almeno rispetto al suo listino, sono necessari solamente 479 euro.

L’alternativa più economica, da consigliare a coloro che vogliono il massimo spendendo relativamente poco, è portata avanti dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, uno smartphone di buona qualità, acquistabile con un esborso finale di soli 269 euro.

Ultimo, ma non per importanza, lo Xiaomi Redmi Note 8T, il dispositivo da soli 189 euro che poterà discrete prestazioni, in parte superiori ai terminali della stessa fascia di prezzo. Per scoprire nel dettaglio ogni singola offerta della campagna promozionale corrente di MediaWorld, collegatevi subito a questo link.