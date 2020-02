I gestori telefonici continuano a lanciare offerte telefoniche super low cost sul mercato italiano, ma questa volta è Poste Mobile ad attirare l’attenzione di gran parte dei consumatori. L’operatore virtuale, infatti, propone tre tariffe telefoniche vantaggiose e con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Poste Mobile e le sue super offerte: ecco i dettagli

La prima tariffa che attira moltissimo l’attenzione di gran parte dei consumatori italiani è Creami We Back. Una tariffa incredibile perché permette ai clienti di ricevere un 1,00 Euro di ricarica per ogni 10GB di Internet non utilizzati. In questo modo, i consumatori non devono preoccuparsi di terminarli tutti entro il limite previsto.

Comunque, la tariffa telefonica prevede un canone mensile di 9,99 Euro e offre: credit illimitati per messaggi e chiamate, e 50GB di traffico dati per navigare in Internet.

In alternativa, i consumatori che hanno bisogno di una tariffa telefonica esile possono prendere in considerazione la tariffa denominata Creami Style. Prevede un canone mensile di 5,00 Euro e offre a tutti i consumatori interessati: 500 credit da utilizzare per chiamate ed SMS, e 5GB di Internet per la navigazione in rete.

Infine, l’operatore telefonico virtuale propone anche una terza tariffa telefonica: Creami Relax 100. Anche in questo caso la tariffa telefonica è molto conveniente, ma soltanto in base ai mesi di fedeltà del cliente. Una tariffa che offre: credit illimitati da utilizzare in chiamate e messaggi, e 100GB di traffico dati. Il canone mensile iniziale è di 10,00 Euro al mese, ma dal quarto mese scende a 9,00 Euro e dal settimo mese scende a 8,00 Euro.