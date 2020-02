I nuovi clienti Wind di età compresa tra i 18 e i 30 anni possono ancora ottenere la nuova versione della tariffa Wind All Inclusive Young Easy Pay per ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati in 4.5G

La tariffa è disponibile a soli 11,99 euro al mese e può essere ottenuta senza dover saldare alcun costo di attivazione.

Passa a Wind: come attivare la tariffa All inclusive Young in versione Limited Edition!

Wind rivolge la sua promozione All Inclusive Young soltanto ai clienti under 30, i quali possono ottenerla gratuitamente scaricando l’apposito coupon presente sul sito ufficiale dell’operatore, da presentare poi in uno dei negozi del gestore per ottenere anche la nuova SIM. Quest’ultima necessita solitamente un costo iniziale di soli 10,00 euro, salvo eventuali promozioni locali. Al momento dell’acquisto, quindi, sarà necessario sostenere soltanto la spesa riguardante la SIM e il primo rinnovo anticipato della tariffa.

Il costo mensile, invece, ammonta a soli 11,99 euro e deve necessariamente essere saldato con addebito su carta di credito, conto corrente o una delle varie carte conto abilitate. Il prezzo della promozione include anche alcuni servizi utili, ad esempio: l’SMS MyWind, il servizio di segreteria telefonica e il servizio di navigazione hotspot.

I nuovi clienti possono decidere di ottenere la tariffa anche richiedendo l’addebito del costo mensile su credito residuo. In questo caso, però, la promozione permetterà di ricevere soglie più basse, ovvero: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4.5G.