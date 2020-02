Netflix: Lucifer, arriva la stagione numero 5 con una sorpresa

Tante novità interessanti sono arrivate prima tramite le indiscrezioni e poi ufficialmente mediante i canali di casa Netflix. A quanto pare la quinta stagione di una delle serie più amate della piattaforma sta per arrivare ufficialmente. Stiamo parlando di Lucifer, il diavolo contratti bipolari che ha abituato tutti ad una saga davvero interessante.

Secondo quanto riportato molto presto potrebbero arrivare novità in merito alla data di uscita di quella che dovrebbe essere l’ultima stagione. Infatti i fan, oltre a non riuscire a nascondere la felicità per l’arrivo di questa nuova stagione che non sarebbe dovuta esistere inizialmente, non possono non manifestare anche un po’ di tristezza visto che sarà proprio l’ultima. Il mondo FOX non aveva infatti alcuna intenzione di rinnovare i finanziamenti per la nota serie TV, ma da quando il pubblico è entrato in rivolta inondando anche tutte le pagine social in riferimento a Lucifer, la situazione è cambiata.

Lucifer 5 arriva ufficialmente su Netflix con la sua ultima stagione ed una novità

Lucifer 5 si farà. Questo è poco ma sicuro, anche se non si conoscono le date ufficiali dell’arrivo dell’ultima stagione su Netflix. Nel frattempo a testimoniare il tutto è arrivato ormai diversi mesi fa un indizio proprio sulle pagine della nota serie: “See you in Hell”.

Proprio da qui in molti hanno capito che il sogno sarebbe diventato realtà. Nel frattempo in molti si interrogano su come sarà organizzata l’ultima stagione, la quale secondo indiscrezioni, si comporrà di 16 puntate. A quanto pare infatti sono state aggiunte sei puntate alle solite 10 a cui tutti erano abituati. Proprio per tale motivo la stagione potrebbe comporsi di due parti con 8 puntate l’una.