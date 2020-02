Il volantino Unieuro attuale fa dimenticare le offerte di MediaWorld con un Fuoritutto a dir poco incredibile, nonché ricchissimo di prezzi bassi tra cui gli utenti possono scegliere per cercare di risparmiare il più possibile sui propri acquisti.

La disponibilità della campagna promozionale, come al solito, è ampissima, è difatti possibile raggiungere l’acquisto sia in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso; ricordate solamente che acquistando online sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Volantino Unieuro: i prezzi sono davvero interessanti?

A differenza di quanto avremmo mai immaginato di vedere, o comunque siamo abituati, il volantino Unieuro non va a toccare prodotti qualitativamente troppo elevati (per la categoria degli smartphone), fermandosi e soffermandosi sulla fascia media del mercato della telefonia mobile. Ecco quindi che sarà possibile acquistare i vari Oppo Reno 2Z a 299 euro, Huawei P30 Lite New Edition a meno di 400 euro, o anche l’Asus ZenFone Max Pro M2 a soli 169 euro.

Molto più interessante, invece, lo sconto applicato sui wearable come Galaxy Watch Active a 179 euro, Huawei Watch GT a 139 euro o anche l’ultimo Amazfit GTS a 114 euro. Naturalmente il volantino Unieuro tratta anche prodotti non afferenti alle suddette categorie merceologiche, per questo motivo consigliamo di prendere visione delle pagine inserite poco sotto. La validità è fissata fino al 13 febbraio 2020 in tutti i punti vendita e sul sito ufficiale.