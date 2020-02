Il risparmio è di casa con il corrente volantino MediaWorld disponibile pressoché ovunque sul territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Gli sconti riguardano ogni singola categoria merceologica, dagli smartphone fino agli elettrodomestici.

Alla base della solita e classica campagna promozionale è stato posizionato il Tasso Zero, la perfetta occasione per l’utente di mettere le mani su prodotti di altissima qualità, senza dover necessariamente pagare tutto subito; è bene ricordare, infatti, che è possibile ottenere un prestito da restituire in comode rate fisse senza interessi addebitate direttamente sul conto corrente.

Non scordatevi dei codici sconto Amazon disponibili gratuitamente ogni giorno sul nostro canale Telegram.

Volantino MediaWorld: le migliori offerte a disposizione degli utenti

Le offerte del volantino MediaWorld a disposizione degli utenti sono davvero tantissime, se per quanto riguarda il mondo degli smartphone l’azienda ha voluto focalizzarsi su dispositivi appartenenti alla fascia media (come ad esempio Huawei P30 Lite New edition, Galaxy A40, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Huawei P Smart+ 2019, Galaxy A30 o simili), differente è il discorso per quanto riguarda i wearable.

Al centro della campagna troviamo uno dei dispositivi più richiesti ed in voga del periodo, l’ottimo Huawei Watch GT 2, uno smartwatch dalle incredibili caratteristiche tecniche, come altoparlante e microfono integrato, display AMOLED e GPS non condiviso con lo smartphone. Tutto questo a soli 199 euro.

Per scoprire e conoscere nel dettaglio la campagna promozionale discussa nel nostro articolo, ricordatevi di aprire le pagine del volantino MediaWorld che trovate inserite qui sotto. Gli acquisti sono effettuabili anche sul sito ufficiale.