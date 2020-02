Android: 6 app a pagamento gratis per questo lunedì sul Play Store

Con Android sbagliare è davvero difficile. Il sistema operativo contraddistinto dalla presenza del simpatico robottino verde è diventato una vera e propria istituzione nel mondo mobile, il quale infatti pende per gran parte dal suo nome.

L’OS di casa Google ha dato i natali ad una piattaforma che risulta, almeno per il momento, ineguagliabile, viste anche le molteplici possibilità offerte. La versatilità è uno degli aspetti più importanti dal momento che Android è pianamente personalizzabile. Inoltre anche gli utenti che ad oggi scelgono di passare da iOS, noto sistema operativo di Apple, ad Android, si trovano bene. Tutto ciò grazie ai cambiamenti apportati negli ultimi anni, i quali hanno visto anche una grande crescita del Play Store di Google. Proprio all’interno di questo spazio dedicato alle app e ai giochi è possibile trovare tante novità interessanti. Spesso, proprio come oggi, ci sono poi anche dei titoli a pagamento che diventano gratis per un breve periodo di tempo.

Per avere le migliori offerte di Amazon, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare subito.

Android: in regalo gratis ben 6 titoli tra app e giochi ma solo per oggi

Come tutti ormai ben sanno ogni giorno risulta perfetto per avere giochi ed applicazioni a pagamento totalmente gratis. Android anche oggi ha alcuni titoli da offrirvi, per la precisione ben 6. Ecco la lista completa con tutti i link che vi ricondurranno subito al Play Store: