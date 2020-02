Android: 7 applicazioni a pagamento solo oggi gratis sul Play Store

Tempo al tempo e Android riuscirà a risolvere anche le ultime problematiche rimaste all’interno della sua piattaforma mobile. In questo momento il robottino verde sembra inarrestabile, dal momento che è riuscito a far suoi anche i dispositivi che proprio non ne volevano sapere.

Molti brand minori provenienti dall’oriente infatti volevano utilizzare sistemi operativi autonomi, ma Google è riuscito ad insediarsi anche in questo caso. Al contempo è inutile presentare Android, visto che sono oltre 2,5 miliardi gli utenti che possiedono questo sistema operativo in giro per il mondo. Effettivamente una delle peculiarità che ha portato a tali risultati è sicuramente la versatilità, ovvero la capacità di modificare qualsiasi aspetto della piattaforma secondo il proprio volere. Un altro aspetto che non va per nulla sottovalutato e poi la grande scelta in termini di contenuti. Il Play Store infatti include al suo interno libri, film, giochi e applicazioni di diverso genere, proprio per venire incontro a tutte le tipologie di pubblico. Negli ultimi tempi però sono arrivati anche delle grandi offerte, proprio come oggi.

Android, solo per oggi ci sono 7 applicazioni e giochi che potete scaricare gratis dal play Store di Google

Anche oggi, se volete, potete consultare la nostra lista con i migliori titoli della giornata offerti gratis. Ricordiamo ovviamente che da domani questi ritorneranno a pagamento.