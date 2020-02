Una nuova ondata di truffe via email è in rapida diffusione su tutto il territorio italiano e, ancora una volta, ad essere sfruttato dai cybercriminali è il noto marchio Enel Energia. Utilizzato per attirare vittime secondo nuove modalità e messaggi allarmanti, il marchio fornitore di energia in pressoché tutte le case italiane sta vedendo il suo nome utilizzato in tentativi di phishing orientati anche a derubare varie somme dai conti correnti di chi ne cade vittima.

Prima di procedere col vedere come le ultime truffe si stanno verificando, sottolineamo un dettaglio molto importante ovvero che Enel Energia, personalmente, non ha nulla a che fare con tutto ciò.

Enel Energia: le ultime truffe parlano di fatture non pagate

Le ultime email ricevute da chi ha lamentato la problematica segnalano tutte un medesimo oggetto ossia la segnalazione di alcune fatture non pagate. Ovviamente quest’ultimo, presentandosi come punto focale dell’attenzione degli utenti, attira subito i click dei più precipitosi.

Riportare che il resto del testo elenchi situazioni pericolose come la sospensione del servizio erogato è pressoché superfluo poiché, come da manuale, tutte le truffe agiscono in tal modo al fine di creare preoccupazione negli utenti e condurli a prendere il tanto osannato collegamento interno capace di risolvere ogni tipo di errore o inconveniente.

Inutile affermare e ricordare ai nostri lettori che tali link non riportano che a dei siti copia di quelli originali dove, una volta inseriti i propri dati, non si farà che a fornire una serie di informazioni strettamente personali e cybercriminali interessati solo ad utilizzarli per fini malevoli. Concludiamo, dunque, sollecitando la massima prudenza e la massima attenzione davanti tali casi.