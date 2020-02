Lucifer è una serie televisiva americana sviluppata da Tom Kapinos e inizialmente prodotta su Fox, il canale di Sky. Ad oggi, gli utenti che hanno intenzione di vedere i suoi episodi possono farlo direttamente tramite lo streaming della piattaforma Netflix. Composta da quattro stagioni, la piattaforma di streaming online conferma finalmente anche l’arrivo della quinta.

In rete c’è già chi fa previsioni e supposizioni sui relativi personaggi, ma fortunatamente attraverso alcuni tweet è possibile scoprire qualcosa in più a riguardo. Eccovi svelati maggiori informazioni.

Lucifer 5 in arrivo su Netflix: ecco alcune informazioni sui nuovi episodi

I nuovi episodi della quinta stagione di Lucifer sono confermati e la visione è prevista in esclusiva e in prima visione sulla piattaforma di streaming online più famosa al mondo, Netflix. Il successo incredibile che ha riscosso Tom Kapinos con le prime quattro stagioni ha portato i fan a pubblicare in rete alcune delle loro supposizioni e previsioni.

Secondo ciò che si vocifera in rete, l’ideatore della serie televisiva ha intenzione di dividere questa nuova stagione in due parti in modo da lanciare una prima parte direttamente quest’anno, mentre la seconda potrebbe essere lanciata anche nel 2021. Altre voci, invece, rivelano che gli episodi potrebbero essere otto/nove e della durata di 40/50 minuti come la stagione precedente; comunque, ancora nulla è certo se non un tweet pubblicato dalla produzione su Twitter con il quale svelano i nomi degli episodi in arrivo: