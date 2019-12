La Wind All Inclusive 100 Star Easy Pay è una delle tante offerte dell’operatore in orange distribuite in versione SMS winback, ovvero a disposizione esclusiva di alcuni fortunati utenti che hanno ricevuto l’SMS informativo sul proprio numero di telefono.

Non è distribuita in versione operator attack, sarà possibile richiederla in negozio esclusivamente previa presentazione del messaggio e naturalmente portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere equivale a 11,99 euro per la promo ed a 10 euro per la SIM; essendo in versione easy pay, le cose da sapere sono sostanzialmente un paio.

Prima di tutto è presente il classico vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi, entro tale periodo il consumatore non potrà richiedere la portabilità verso altra azienda senza essere costretto a pagare una penale tramite il metodo scelto in fase di attivazione.

In secondo luogo ricordiamo che il pagamento del canone fisso di 6,99 euro al mese dovrà avvenire obbligatoriamente tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile, non sarà possibile scegliere il credito residuo.

Passa a Wind: ecco i contenuti della nuova offerta

Chiarito tutto, vediamo quali sono i contenuti dell’offerta; i fortunati che riceveranno l’SMS informativo potranno mettere le mani su 50 giga di internet alla velocità del 4G, passando per 200 SMS da inviare ad ogni numero di telefono o semplicemente minuti illimitati per telefonare ad amici e parenti sul territorio nazionale.

La navigazione è possibile anche in 4.5G, salvo copertura di rete e smartphone abilitato, senza costi aggiuntivi rispetto a quanto versato di base con l’offerta Wind in oggetto.