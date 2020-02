Il prossimo 3 aprile su Netflix verrà lanciata la nuova stagione de La Casa di Carta, uno dei telefilm più apprezzati degli ultimi anni, sia per la qualità dell’interpretazione dei personaggi, che proprio per la trama ordita in generale.

Le prime stagioni hanno fatto crescere la popolarità della serie, e degli stessi attori, davvero alle stelle. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, ricordiamo che La Casa di Carta tratta le avventure di un gruppo di rapinatori, in seguito al colpo del secolo alla zecca di Stato spagnola. Originariamente si era pensato che tutto potesse terminare con le prime due stagioni, in quanto si erano concluse con l’allontanamento del gruppo in una località remota, dopo la buona riuscita della rapina.

Netflix e La Casa di Carta: in arrivo la quarta stagione

Netflix ha però stupito ancora tutti con il lancio della terza stagione, conclusasi anch’essa con un evento che ha gettato nello sconforto milioni di fan: la possibile morte di Nairobi (interpretata dall’attrice Alba Flores).

Le indiscrezioni susseguitesi nei giorni a venire sono state a dir poco febbrili, fino alla quasi conferma della sua presenza anche nella quarta stagione, è infatti comparsa più volte negli spot pubblicitari, e tutto lascia presagire che possa “tornare tra noi a breve”.

Il seguito parla comunque del tentativo de “Il Professore” di liberare Lisbona dalle mani della Polizia, dichiarando “guerra” allo Stato, atto dovuto per la difesa di uno dei suoi paladini. Il resto è storia, ora non ci resta che attendere il 3 aprile 2020 e collegarci direttamente a Netflix.