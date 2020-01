La piattaforma di serie tv, film e video on demand più popolare al mondo, ovvero Netflix, trasmetterà prossimamente i nuovi episodi di ‘La Casa di Carta’. La nota serie spagnola ideata e creata da Alex Pina, vuole migliorare i risultati ottenuti nelle precedenti stagioni.

Per chi non lo sapesse, dal prossimo 3 aprile, gli amanti di questa serie televisiva potranno godersi su Netflix i nuovi episodi. Nel frattempo stanno emergendo diverse indiscrezioni che potranno caratterizzare la nuova stagione. Quello che sappiamo con certezza è che c’è grande attesa per il continuo di questa serie, visto il successo che ha ottenuto.

La Casa di Carta 4: cosa dovremmo aspettarci?

Se per altre serie Netflix ha deciso di interrompere la programmazione, non è il caso della serie spagnola che con la quarta stagione ha in mente di chiudere diversi conti lasciato in sospeso da alcuni personaggi.

A tale proposito prepariamoci a vari colpi di scena. Potrebbe esserci il ritorno del personaggio Nairobi che viene interpetrato dall’attrice Alba Flores. Dalle parole di quest’ultima sembra che ci sarà un colpo di scena relativo alla sua morte. Altri pensano che il suo ritorno non è vero e proprio, ma che si tratterà del cosidetto ‘flashback’.

Come detto in precedenza, bisognerà attendere il prossimo 3 aprile per scoprire se tutte le indiscrizioni che stanno circolando siano veritiere. I fans sono in delirio e non vedono l’ora di godersi i primi episodi della nuova stagione.

Per rimanere aggiornati su questa vicenda e su tutte le altre news, vi consiglio di consultare la pagina di TecnoAndroid!