Sony sta rilasciando la patch di sicurezza di gennaio 2020 per i suoi smartphone Xperia 1 e Xperia 5. L’azienda giapponese ha fatto un ottimo lavoro mantenendo aggiornati i propri dispositivi fino ad ora. C’è da ricordare però che Sony non ha una lunga serie di dispositivi di punta da tenere aggiornati e gli update dovrebbero essere rilasciati in tempo.

Sony Xperia 1 e Xperia 5 sono stati recentemente aggiornati ad Android 10. Una grossa fetta di dispositivi della società, però, esegue attualmente ancora la patch di sicurezza di novembre 2019. Ciò significa che i possessori di Xperia 1 e 5 riceveranno la patch di gennaio 2020 prima degli altri.

Sony Xperia 1 e Xperia 5 con patch di sicurezza gennaio 2020

In questo momento, il lancio dell’update è stato esteso in tutta Europa. Tuttavia, come spesso accade, Sony non ha incluso un log delle modifiche per la patch di gennaio 2020. Tenendo presente ciò, non sappiamo se ci sono funzionalità aggiunte alla patch di aggiornamento in arrivo per entrambi i dispositivi e/o eventuali correzioni di bug.

L’aggiornamento OTA è stato rilasciato in maniera graduale. Ciò significa che dovrebbe essere necessario un po’ di tempo prima di raggiungere tutti i dispositivi Sony Xperia 1 e Xperia 5 a livello globale. Gli utenti riceveranno una notifica per scaricare l’aggiornamento. In alternativa, è possibile verificare l’aggiornamento anche andando su Impostazioni> Aggiornamenti di sistema> Verifica aggiornamenti.

L’ultimo aggiornamento per la sicurezza di gennaio 2020 risolve una vulnerabilità critica della sicurezza nei dispositivi. Questo difetto avrebbe potuto consentire a un’applicazione di ignorare i requisiti di interazione dell’utente per ottenere l’accesso a autorizzazioni aggiuntive.