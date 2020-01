Gli appassionati dei titoli gestionali possono già festeggiare per l’arrivo di un nuovo gioco pensato appositamente per loro. Si tratta di Hotel Afterlife, un gioco dedicato ai magnati in erba che non vedono l’ora di gestire un proprio impero.

L’unica particolarità che però caratterizzato l’intero titolo è l’ambientazione. Come si evince dal titolo in Hotel Afterlife il giocatore si troverà a gestire un hotel spettrale. I vari ospiti saranno mostri e demoni, ognuno con le proprie necessità e richieste.

Il lancio di Hotel Afterlife è previsto nell’ultimo trimestre del 2020 e il gioco farà il proprio debutto su PC. Il titolo infatti sarà acquistabile su Steam e in seguito arriverà la versione per Nintendo Switch. Il publisher sarà Gaming Factory SA ed è arrivata già la conferma che le versioni per console sono in fase di sviluppo.

L’anima del titolo sarà umoristica con toni piuttosto black, considerando anche l’ambientazione. I creatori del gioco sono i ragazzi di Alrauna Studio che si sono ispirati a grandi classici del genere come Two Point Hospital e la serie Dungeon Keeper solo per citarne alcuni.

Ecco il trailer di lancio di Hotel Afterlife

Il gameplay è totalmente orientato al single-player con una forte attenzione alla progressione del giocatore. Infatti meglio si svolgeranno i propri compiti, prima sarà possibile sbloccare nuovi elementi di gioco e scenari.

In Hotel Afterlife saranno disponibili nove mappe giocabili, ispirate ai gironi infernali della Divina Commedia di Dante. All’interno del titolo inoltre saranno presenti spiriti ed elementi tratti dalla mitologia e dalla cultura dell’aldilà provenienti tutto il mondo. Hotel Afterlife non è un classico hotel a 5 stelle ma un luogo dove espiare i propri peccati.

Ricordiamo che il debutto di Hotel Afterlife su PC avverrà attraverso la piattaforma Steam. La pagina dedicata al titolo è raggiungibile a questo indirizzo. Una versione per console, in particolare per Nintendo Switch, arriverà poco dopo e a seguire il gioco sarà disponibile anche per le altre console.