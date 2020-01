Facebook: chiesto agli utenti di rivedere la loro privacy

Facebook vuole iniziare gli anni ’20 con il giusto fondamento sulla privacy e sta per renderlo ampiamente chiaro alla maggior parte dei suoi utenti. Il social network ha in programma di chiedere a quasi 2 miliardi di persone di rivedere le proprie impostazioni sulla privacy nelle “prossime settimane”. Tocca il prompt nel tuo feed di notizie e verrai indirizzato allo strumento di verifica della privacy rinnovato per determinare chi può vedere i tuoi dati e come proteggere il tuo account. Quando Facebook aveva 2,45 miliardi di utenti attivi mensili a partire dalla scorsa estate, ci sono ottime possibilità che vedrai questa richiesta nel prossimo futuro.