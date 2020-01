Duo è l’app di Google per effettuare video-chiamate di alta qualità. Compatibile con smartphone e tablet Android e iOS, con Duo è possibile effettuare delle semplici chiamate vocali o realizzare video-chiamate di gruppo fino ad 8 persone, lasciare video-messaggi personalizzati utilizzando gli effetti disponibili.

Grazie alla modalità Luce Scarsa, poi, è possibile effettuare video-chiamate di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, così da restare in contatto con i propri amici e parenti in ogni momento della giornata, ovunque ci si trovi.

Google Duo si aggiorna, adesso è possibile inviare delle note ai propri contatti

Nelle scorse ore, Duo ha ricevuto un aggiornamento che ha introdotto una novità davvero simpatica: le Note. Adesso, l’app non solo permette di effettuare chiamate vocali o video, ma consente anche di creare delle simpatiche note da inviare ai propri contatti. E’ possibile scegliere il colore dello sfondo della nota, semplicemente cliccando sull’icona della tavolozza dei colori, o ancora scegliere se digitare un messaggio o disegnare/scrivere manualmente sul display utilizzando tre diversi tipi di pennelli.

“Stiamo introducendo questa funzione in quanto abbiamo ricevuto feedback dagli utenti che stanno cercando un modo più visivo per connettersi con i loro amici quando questi potrebbero non essere disponibili per partecipare ad una video-chiamata”, ha affermato Google.

Al momento, i colori disponibili per lo sfondo sono sei, mentre sono previsti sei caratteri differenti e tre tratti di penna, ma in futuro potrebbero essere implementate ulteriori opzioni. L’aggiornamento è già disponibile per alcuni utenti, e dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi entro la fine della settimana.