ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia delle Strix Go 2.4, le nuove cuffie a marchio ROG (Republic of Gamers) che offrono ai giocatori più accaniti le più evolute soluzioni e tecnologie per il Gaming. Le ROG Strix Go 2.4 sono, infatti, le prime cuffie al mondo dotate di un dongle USB-C da 2,4 GHz, per una connessione super stabile tanto su Console (PS4, Xbox, Nintendo Switch) quanto sugli smartphone.

Oltre ciò, le cuffie presentano comunque il classico connettore da 3,5 mm, così da renderle compatibili anche con le tecnologie più tradizionali, ed un microfono rimovibile con funzione di cancellazione del rumore intelligente (è stato realizzato per isolare fino al 95% dei rumori ambientali), per una comunicazione vocale chiara in qualsiasi ambiente. E’ anche presente un secondo microfono nascosto da utilizzare, per esempio, mentre si è in movimento. Anch’esso è dotato di funzione di cancellazione del rumore.

Punto di forza delle ASUS ROG Strix Go 2.4? L’autonomia. Le cuffie, infatti, garantiscono 25 ore di autonomia e fino a 3 ore di utilizzo con una ricarica di soli quindici minuti. Le cuffie ROG Strix Go 2.4 sono disponibili presso Drako.it e Nexths.it al prezzo consigliato di 179 euro. Intanto, vi lasciamo alle specifiche tecniche e ad una piccola galleria.