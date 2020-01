Presto, su Google Play Store saranno disponibili tanti nuovi giochi ai quali, intanto, è già possibile pre-registrarsi. Così facendo, si riceverà una notifica non appena quel titolo potrà finalmente essere scaricato sul proprio smartphone Android. Ma quali sono i giochi presto disponibili sullo Store di Google? Noi di TecnoAndroid abbiamo selezionato i migliori.

League of Legends: Wild Rift

Si tratta della versione per dispositivi mobile del celebre Moba della Riot Games. League of Legends: Wild Rift porta sullo smartphone il PvP strategico che ha da sempre caratterizzato il titolo, in incredibili battaglie 5v5. Al lancio, saranno disponibili numerosi eroi del mondo di LoL ed una nuova landa: Wild Rift. [LINK]

Diablo Immortal

Nuovo capitolo della saga di Diablo, il primo per dispositivi mobile, ambientato tra la fine di Diablo II: Lord of Destruction e l’inizio di Diablo III. Con sei classi eroiche personalizzabili e tantissime attività da svolgere (anche) in compagnia degli amici, Diablo Immortal rivoluzionerà il GDR per smartphone.

Legends of Runeterra

Secondo titolo per mobile sviluppato dalla Riot Games ed ispirato al mondo di League of Legends. Legends of Runeterra è un nuovo gioco di carte strategico in cui affrontare nemici e giocatori di tutto il mondo con il proprio mazzo.

Might & Magic: Chess Royale

Might & Magic: Chess Royale è il primo autobattler massivo in tempo reale per cento giocatori, sviluppato dalla Ubisoft. Si combatterà contro altri 99 giocatori online, giocando con gli eroi dell’universo di Might & Magic.

Shadowgun War Games – Il migliore sparatutto 5v5

Sparatutto in prima persona in cui si competerà contro altri giocatori in fantastiche battaglie 5v5. Shadowgun War Game ospiterà numerosi eroi, ognuno con le proprie abilità uniche, e godrà di diverse modalità e mappe.

Dragon Quest Of The Stars

Si tratta della versione per mobile del famoso gioco di ruolo. In Dragon Quest Of The Stars ci si ritroverà ad esplorare un vasto pianeta e a combattere mostri a fianco dei propri amici, grazie alla modalità Multiplayer fino ad un massimo di 4 giocatori.