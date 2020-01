Tattiche di Squadra: Teamfight Tactics sarà disponibile su Android e iOS a metà Marzo. La Riot Games ha annunciato l’imminente debutto su mobile dell’autobattler ispirato al mondo di League of Legends all’interno di un nuovo video in cui, tra l’altro, sono stati svelati alcuni dettagli sul titolo.

Tattiche di Squadra: Teamfight Tactics consiste in una battaglia PvP a turni in cui i giocatori dovranno scegliere, schierare e potenziare gli eroi di League of Legends che vengono estratti da un roster sempre diverso. La versione mobile dell’autobattler della Riot Games supporterà il Cross-Play, per cui sarà possibile giocare con e contro giocatori che eseguono il titolo da PC.

Prima di lasciarvi al video, ricordiamo che è già possibile pre-registrarsi a Teamfight Tactics, così da ricevere una notifica non appena il gioco sarà disponibile.

League of Legends: Wild Rift, il celebre MOBA arriva su mobile

Questo, tuttavia, non è il solo nuovo titolo in arrivo ed ispirato al mondo di League of Legends. La Riot Games, infatti, sta attualmente lavorando alla versione per mobile del celebre MOBA, che sarà disponibile tanto per gli smartphone ed i tablet Android, quanto per i dispositivi di casa Apple.

Si tratta di League of Legends: Wild Rift, presenterà una nuova mappa, un gameplay classico 5vs5 e circa quaranta campioni al lancio, oltre ad animazioni e meccaniche pensate per adattarsi ai dispositivi mobile. Purtroppo non è stata ancora resa nota la data di lancio del gioco, ma anche in questo caso è già possibile pre-registrarsi per ricevere una notifica non appena il titolo sarà disponibile al download.